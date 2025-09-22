Emmanuel Macron dijo que Francia reconoce a Palestina como Estado

Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce al Estado de Palestina.

El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este lunes que Francia otorgó el reconocimiento oficial a Palestina como Estado durante la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la implementación de la fórmula de Dos Estados, relanzada bajo el marco de las Naciones Unidas.

Al fundamentar su determinación, el jefe de Estado sostuvo: “Esta es una forma de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo de más. Al contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada”.

Un movimiento que impulsa adhesiones internacionales Tras extensas discusiones y un prolongado período de gestiones diplomáticas, la propuesta fue encabezada por Macron y derivó en que una decena de naciones adicionales —como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal— se alinearan con esa misma decisión.

Con esta nueva tanda de adhesiones, cuatro de los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se manifestaron a favor de la conformación de un Estado palestino; a los respaldos de China y Rusia se sumó ahora Francia, mientras que Estados Unidos continúa rechazando esa posibilidad. Portugal se suma a Reino Unido, Australia y Canadá para reconocer formalmente a Palestina como Estado. En el plano global, cerca de 160 de los 193 países miembros de la organización internacional ya otorgaron reconocimiento a Palestina como nación, lo que refleja un apoyo sólido y en expansión.

