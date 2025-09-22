lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 17:43
Política internacional.

Emmanuel Macron dijo que Francia reconoce a Palestina como Estado

A la decisión tomada por Francia se suman Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Así, se refleja un giro en la postura francesa respecto a Medio Oriente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce al Estado de Palestina.

Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce al Estado de Palestina.

El presidente francés, Emmanuel Macron, comunicó este lunes que Francia otorgó el reconocimiento oficial a Palestina como Estado durante la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la implementación de la fórmula de Dos Estados, relanzada bajo el marco de las Naciones Unidas.

Lee además
un masivo apagon electrico afecta a espana, portugal y francia
Alarma.

Un masivo apagón eléctrico afecta a España, Portugal y Francia
Se supo la historia detrás del cachetazo que recibió Emmanuel Macron
Escándalo.

Qué pasó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa

Al fundamentar su determinación, el jefe de Estado sostuvo: “Esta es una forma de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo de más. Al contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada”.

Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce al Estado de Palestina.

Un movimiento que impulsa adhesiones internacionales

Tras extensas discusiones y un prolongado período de gestiones diplomáticas, la propuesta fue encabezada por Macron y derivó en que una decena de naciones adicionales —como Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal— se alinearan con esa misma decisión.

Con esta nueva tanda de adhesiones, cuatro de los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se manifestaron a favor de la conformación de un Estado palestino; a los respaldos de China y Rusia se sumó ahora Francia, mientras que Estados Unidos continúa rechazando esa posibilidad.

Portugal se suma a Reino Unido, Australia y Canadá para reconocer formalmente a Palestina como Estado.

En el plano global, cerca de 160 de los 193 países miembros de la organización internacional ya otorgaron reconocimiento a Palestina como nación, lo que refleja un apoyo sólido y en expansión.

