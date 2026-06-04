La Legislatura de Jujuy aprobó la designación de Javier Gronda como presidente de la SUSEPU

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Gronda en la SUSEPU

La Cámara de Diputados de Jujuy realizó la 5ª sesión ordinaria del período legislativo y sancionó un conjunto de iniciativas, entre ellas la creación de la Municipalidad de Susques, modificaciones al Consejo de la Magistratura, medidas de jerarquización para empleados públicos y diversos proyectos de carácter institucional y social.

La Legislatura prestó acuerdo para la designación del abogado Javier Gronda como presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), ente autárquico del Estado de la Provincia de Jujuy, Argentina, encargado de regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos esenciales.

La Cámara también aprobó modificaciones a la Ley N.º 6486 del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento, una reforma que adecua el funcionamiento del organismo creado por la reforma constitucional de 2023, precisa requisitos para sus integrantes y optimiza su estructura administrativa.

La Legislatura confirmó a Javier Gronda como presidente de la SUSEPU La Legislatura confirmó a Javier Gronda como presidente de la SUSEPU

Asimismo, recibieron sanción dos leyes que llegaron desde el Ejecutivo provincial destinadas al personal de la administración pública. La Ley N.º 6507 establece la promoción efectiva a la categoría inmediata superior para profesionales de planta permanente y una nueva rejerarquización de agentes estatales, mientras que la Ley N.º 6508 dispone el pase a planta permanente de trabajadores del Ministerio de Salud que acrediten cinco años de antigüedad y cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente.

En materia económica y social, se aprobó la Ley N.º 6509, que ratifica el convenio del programa "Ahora Góndola Jubilados y Pensionados", suscripto entre el Gobierno provincial y el Banco Macro, destinado a generar beneficios para jubilados y pensionados en la compra de productos de consumo.También obtuvo sanción la Ley N.º 6510, que ratifica el Decreto Acuerdo N.º 4900 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Finalmente, los legisladores expresaron preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y el cobro de peajes, cuestionaron la paralización de obras públicas por parte del Gobierno nacional y advirtieron sobre sus consecuencias para el empleo, el desarrollo y las economías regionales.