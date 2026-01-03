Live Blog Post

El hijo de Nicolás Maduro llamó al pueblo a salir a la calle

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, difundió este sábado un pronunciamiento público en el que cuestionó la detención de su padre y denunció una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos. El comunicado se sumó a las expresiones oficiales emitidas desde el gobierno venezolano tras los hechos registrados en las últimas horas.

En el texto, Maduro Guerra sostuvo que Venezuela rechaza y denuncia lo que calificó como una grave agresión militar por parte del gobierno estadounidense. Además, afirmó que la acción vulnera principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular aquellos vinculados al respeto de la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

El pronunciamiento incluyó una convocatoria a la movilización bajo la consigna “pueblo a la calle”. En ese marco, el dirigente llamó a las fuerzas sociales y políticas del país a activar planes de organización y manifestación en rechazo a lo ocurrido, en medio de un escenario de alta tensión política y militar en Venezuela.