El hijo de Nicolás Maduro llamó al pueblo a salir a la calle

Estados Unidos atacó Caracas y capturó a Nicolás Maduro y su esposa. Todas las noticias minuto a minuto.

Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro Guerra.

Registros audiovisuales que circularon en plataformas digitales mostraron explosiones en distintos puntos de la capital, acompañadas por extensas columnas de humo visibles a varios kilómetros. Vecinos de diferentes zonas reportaron fuertes estruendos y sobrevuelo continuo de aviones, mientras versiones no confirmadas señalaron ataques dirigidos a instalaciones militares clave, como la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, y el complejo de Fuerte Tiuna.

El escenario se produjo en un contexto de máxima tensión diplomática y militar. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso el despliegue de unidades navales en el Caribe y emitió declaraciones públicas en las que advirtió sobre el futuro del gobierno de Nicolás Maduro, lo que incrementó la preocupación en la región.

Como antecedente inmediato, a comienzos de la semana fuerzas estadounidenses destruyeron un muelle utilizado por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en territorio venezolano. Ese operativo marcó un hecho inédito al tratarse de una acción terrestre directa atribuida a Estados Unidos dentro del país sudamericano.

El minuto a minuto

El hijo de Nicolás Maduro llamó al pueblo a salir a la calle

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, difundió este sábado un pronunciamiento público en el que cuestionó la detención de su padre y denunció una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos. El comunicado se sumó a las expresiones oficiales emitidas desde el gobierno venezolano tras los hechos registrados en las últimas horas.

En el texto, Maduro Guerra sostuvo que Venezuela rechaza y denuncia lo que calificó como una grave agresión militar por parte del gobierno estadounidense. Además, afirmó que la acción vulnera principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular aquellos vinculados al respeto de la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

El pronunciamiento incluyó una convocatoria a la movilización bajo la consigna “pueblo a la calle”. En ese marco, el dirigente llamó a las fuerzas sociales y políticas del país a activar planes de organización y manifestación en rechazo a lo ocurrido, en medio de un escenario de alta tensión política y militar en Venezuela.

Diosdado Cabello: "Estamos preparados para esta situación"

El dirigente del oficialismo venezolano Diosdado Cabello afirmó que el país se encuentra preparado para afrontar la situación y sostuvo que la población mantiene un alto nivel de organización frente a la ofensiva denunciada por el gobierno. En declaraciones públicas, remarcó que Venezuela atravesó episodios complejos en el pasado y logró superarlos.

Cabello señaló que la sociedad venezolana permanece en calma y con capacidad de respuesta ante lo que calificó como una agresión externa. En ese marco, expresó su expectativa de que la comunidad internacional se pronuncie sobre los hechos ocurridos en las últimas horas.

El referente del chavismo recordó que, según su postura, las advertencias y amenazas se extendieron durante más de seis meses y responsabilizó a Estados Unidos por llevar adelante un ataque que afectó a una población sin capacidad de defensa. Además, pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a la evolución del conflicto, evitar reacciones impulsivas y no caer en la desesperanza, al tiempo que aseguró que el pueblo venezolano logrará atravesar este escenario.

El comunicado de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió públicamente a los recientes ataques de Estados Unidos en Caracas y aseguró que Nicolás Maduro impartió instrucciones directas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En un mensaje difundido tras una madrugada marcada por explosiones y sobrevuelos militares, la funcionaria confirmó la activación de los planes de defensa en todo el país.

Leer la nota completa: Delcy Rodríguez exigió una prueba de vida de Nicolás Maduro

Comunicado de Delcy Rodríguez

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, anunciada por el mandatario norteamericano Donald Trump. La reacción del jefe de Estado argentino se conoció a través de redes sociales, pocas horas después de que se registraran explosiones y sobrevuelos militares en Caracas.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió Milei, en un mensaje breve que replicó el anuncio realizado por Trump en su red Truth Social. El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, tras una operación de gran escala.

Leer la nota completa: Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país llevó a cabo “un ataque a gran escala contra Venezuela” y que el mandatario Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa y sacado del país en avión, según publicó en su red social Truth Social.

Leer la nota completa: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Anuncio de Donald Trump
Cuba condenó el ataque a Venezuela

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, cuestionó este sábado la ofensiva militar atribuida a Estados Unidos contra Venezuela y reclamó una respuesta inmediata por parte de la comunidad internacional. La declaración se conoció en medio de la escalada de tensión regional tras los ataques registrados en Caracas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario afirmó que Cuba denuncia lo que definió como un ataque criminal contra el gobierno de Nicolás Maduro y sostuvo que la región atraviesa una situación crítica. En ese marco, pidió una reacción urgente de los organismos internacionales y alertó sobre el impacto del conflicto en América Latina.

El pronunciamiento oficial incluyó consignas políticas tradicionales del gobierno cubano y se sumó a otras expresiones de apoyo al régimen venezolano emitidas durante las últimas horas, mientras la situación en el país caribeño mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Gustavo Petro denunció el ataque en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este sábado sobre un presunto ataque con misiles contra Caracas, tras las explosiones registradas durante la madrugada en la capital venezolana. Los estallidos se produjeron en distintos puntos de la ciudad y fueron atribuidos por el régimen de Nicolás Maduro a una acción militar de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el jefe de Estado colombiano alertó sobre la situación en Venezuela y afirmó que el país fue objeto de un ataque. La publicación generó repercusión inmediata en la región debido al vínculo político entre ambos gobiernos y al contexto de creciente tensión internacional.

En ese marco, el presidente colombiano reclamó la convocatoria urgente de una reunión de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas. El pedido tuvo como objetivo analizar el episodio y determinar su encuadre dentro del derecho internacional, en medio de un escenario que mantiene en alerta a América Latina y a la comunidad internacional.

Prohíben los vuelos en Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dispuso el cierre total del espacio aéreo venezolano mediante la emisión de un NOTAM que rige desde las 6 de la mañana de este 3 de enero de 2026. La directiva impide cualquier operación aérea sobre Venezuela y alcanza a vuelos civiles y comerciales.

La decisión colocó el nivel de alerta en su punto más alto y se conoció en medio de los acontecimientos militares y diplomáticos que se desarrollan en la región. El aviso aeronáutico obligó a las aerolíneas a modificar rutas y cancelar servicios previstos, mientras los organismos internacionales siguen con atención la evolución del escenario.

Bombardeos en Caracas

Una secuencia de estruendos de gran potencia interrumpió la madrugada de este sábado en Caracas, cerca de las 2 de la mañana, hora local, mientras se percibían ruidos persistentes asociados al paso de aeronaves. El episodio ocurrió alrededor de las 06:00 GMT y generó alarma en distintos sectores de la capital venezolana.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se trató de una operación militar de gran magnitud ejecutada por fuerzas estadounidenses, lo que confirmó la intervención directa en territorio venezolano y elevó el nivel de tensión internacional.

