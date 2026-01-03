Delcy Rodríguez exigió una prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió públicamente a los recientes ataques de Estados Unidos en Caracas y aseguró que Nicolás Maduro impartió instrucciones directas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En un mensaje difundido tras una madrugada marcada por explosiones y sobrevuelos militares, la funcionaria confirmó la activación de los planes de defensa en todo el país.

“Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación” , afirmó Rodríguez, en una declaración oficial emitida luego de que se reportaran ataques en distintos puntos de Caracas.

La vicepresidenta sostuvo que las órdenes impartidas por Maduro apuntan a reforzar el control territorial y la respuesta ante la ofensiva militar que atribuyó a Estados Unidos.

En su discurso, Rodríguez exigió el respeto al derecho internacional y condenó el accionar militar norteamericano . “Denunciamos una forma brutal y salvaje contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios y militares y la vida de inocentes venezolanos civiles”, expresó.

La funcionaria remarcó que el mensaje del gobierno venezolano es “contundente” y reiteró que las fuerzas de seguridad actúan bajo instrucciones precisas del presidente. “Las orientaciones del presidente Nicolás Maduro son claras para todos los cuerpos encargados de la defensa nacional”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron en paralelo a la difusión de imágenes que mostraron columnas de humo elevándose desde diferentes sectores de la capital venezolana.

Incertidumbre sobre el paradero de Maduro

Uno de los puntos centrales del mensaje de Rodríguez estuvo vinculado al paradero del mandatario venezolano y de la primera dama. “Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, afirmó.

En ese marco, lanzó un reclamo directo al gobierno estadounidense. “Exigimos al gobierno de Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, señaló, sin brindar mayores precisiones sobre la situación actual del jefe del régimen.

El planteo se conoció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente que Maduro fue capturado y trasladado fuera del país tras un operativo militar de gran escala.

Explosiones, ataques y estado de emergencia

Durante la madrugada del sábado, fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron Caracas. Vecinos reportaron detonaciones de gran intensidad y ruidos constantes de aviones, mientras en redes sociales circularon numerosos videos con imágenes del impacto de los ataques.

Según los registros difundidos, se habrían producido bombardeos sobre instalaciones militares como La Carlota y Fuerte Tiuna. Las grabaciones mostraron densas columnas de humo y escenas de tensión en distintos barrios de la ciudad.

Tras conocerse los hechos, el régimen venezolano emitió un comunicado en el que repudió lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

Escalada previa y antecedentes recientes

Este nuevo episodio se produce luego de una serie de acciones militares y declaraciones por parte del gobierno estadounidense. Días atrás, Trump ordenó el despliegue de una flota naval en el Caribe y aseguró que los días del régimen venezolano “están contados”.

El lunes pasado, fuerzas estadounidenses destruyeron una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, un hecho que fue interpretado como el primer ataque terrestre de Estados Unidos en ese país.