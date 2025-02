Encontraron muerto al actor Gene Hackman y a su esposa Betsy Arakawa en su casa

Gene Hackman con su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993.

Durante cinco décadas en la industria cinematográfica, Hackman formó parte de más de 80 producciones y sumó cuatro nominaciones adicionales a los premios Óscar. Su habilidad interpretativa fue elogiada por directores como Alan Parker, quien lo consideraba un actor con el que cualquier realizador soñaría colaborar.

Algunas de sus interpretaciones más icónicas incluyen al especialista en espionaje Harry Caul en The Conversation (1974), al exagente de la ley en Mississippi Burning (1988) y al singular líder familiar Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), papel que le valió un Globo de Oro.

De raíces humildes a la cima del cine

Después de su paso por el ejército, Hackman probó distintos trabajos hasta hallar su pasión en la interpretación. Se formó en la Pasadena Playhouse, en California, donde, al igual que su amigo Dustin Hoffman, fue etiquetado como alguien sin futuro en la profesión. No obstante, su tenacidad lo llevó a actuar en Broadway, donde debutó en Any Wednesday, logrando así su primer acercamiento al mundo del cine.

Hackman alcanzó la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection.

Su primera actuación relevante fue en Bonnie and Clyde (1967), donde dio vida a Buck Barrow, el hermano del personaje interpretado por Warren Beatty, lo que le valió su primera candidatura al Óscar. Más adelante, volvió a ser nominado por su trabajo en I Never Sang for My Father (1970).

Un actor, no una estrella

Hackman se mantuvo alejado del estatus típico de estrella en Hollywood, centrándose en la autenticidad de sus interpretaciones en lugar de la popularidad. “Fui entrenado para ser actor, no una estrella”, afirmó en una ocasión. Su estilo realista y su habilidad para dar profundidad a personajes cotidianos lo consolidaron como una figura clave del cine estadounidense.

En los últimos años de su trayectoria, trabajó en filmes como Mississippi Burning, The Firm, The Heist y The Royal Tenenbaums, papel que le valió su tercer Globo de Oro.

Hackman en el papel del excéntrico patriarca Royal Tenenbaum en The Royal Tenenbaums (2001), por el que ganó un Globo de Oro.

A pesar de su reconocimiento, prefería no ver sus propias películas. “Me cuesta mucho emocionalmente verme en la pantalla”, admitió en una entrevista.

En 2008, decidió alejarse del cine para enfocarse en la literatura y la pintura, estableciéndose en Santa Fe, lejos del mundo del espectáculo. Escribió varias novelas, entre ellas Wake of the Perdido Star (1999) y Payback at Morning Peak (2010), y llevó una vida apacible junto a su esposa, Betsy Arakawa, con quien contrajo matrimonio en 1991.

Dos esposas y tres hijos

Hackman contrajo matrimonio anteriormente con Faye Maltese, con quien tuvo tres descendientes: Christopher, Elizabeth y Leslie. La pareja se separó en 1986, tras tres décadas de unión. En una conversación en 2000, Hackman admitió que fue complicado para sus hijos desarrollarse a la sombra de su notoriedad. “No podía estar siempre en casa con ellos cuando crecían, y luego, viviendo en California, mi éxito siempre estuvo presente en sus vidas”, dijo.

Gene Hackman como el ex alguacil en Mississippi Burning, uno de sus papeles más emblematicos.

Junto a Betsy Arakawa, Hackman descubrió una conexión profunda. La pareja disfrutaba de su pasión compartida por la música, el arte y una existencia apacible en Santa Fe. Arakawa, una pianista de música clásica, desempeñó un papel fundamental en la vida del actor, respaldándolo durante su cambio hacia la escritura y colaborando en el diseño de su vivienda, la cual fue resaltada en Architectural Digest en 1990.

Los papeles inolvidables de Gene Hackman

Durante su trayectoria profesional, Gene Hackman dio vida a personajes intrincados y memorables, estableciéndose como uno de los intérpretes más polivalentes de su época. Desde agentes de policía duros hasta autoridades implacables, su habilidad le permitió explorar una amplia gama de géneros y colaborar con destacados directores de Hollywood. A continuación, un vistazo a algunos de sus roles más emblemáticos.

The French Connection : Hackman se llevó el Óscar a Mejor Actor por su papel del intenso detective neoyorquino Jimmy “Popeye” Doyle , que está en la búsqueda de una organización de narcotraficantes de heroína . Bajo la dirección de William Friedkin , la película se recuerda por su acelerado ritmo y por tener una de las persecuciones de autos más memorables en la historia del cine, grabada bajo las estructuras del metro de Brooklyn .

: Hackman se llevó el por su papel del intenso detective neoyorquino , que está en la búsqueda de una . Bajo la dirección de , la película se recuerda por su y por tener en la historia del cine, grabada bajo las estructuras del metro de . The Conversation: En este thriller dirigido por Francis Ford Coppola, Hackman dio vida a Harry Caul, un especialista en espionaje que se encuentra en un dilema moral. Un año antes, había destacado junto a Al Pacino en Scarecrow, la cual recibió la Palma de Oro en el festival de Cannes.

Durante su carrera Gene Hackman ganó dos Oscars, tres Globos de Oro y dos premios BAFTA.

Mississippi Burning : Basada en la indagación del FBI acerca de la desaparición de tres defensores de los derechos civiles en 1964 , Hackman interpretó a un antiguo sheriff de Misisipi que utiliza su comprensión del sur para desmantelar la organización del Ku Klux Klan . Su actuación le otorgó una nominación al Oscar como Mejor Actor .

: Basada en la indagación del acerca de la de tres defensores de los derechos civiles en , Hackman interpretó a un antiguo sheriff de que utiliza su comprensión del sur para desmantelar la . Su actuación le otorgó una como . Unforgiven: Hackman encarnó al despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en este wéstern dirigido por Clint Eastwood, quien también fue el protagonista en el papel de su adversario, el ex-pistolero Will Munny. Su interpretación le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, afianzando su renombre en la industria cinematográfica.

