miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 15:33
Sociedad.

Encuentro de Copleros 2026: fecha confirmada en Purmamarca

Purmamarca recibirá el 41° Encuentro de Copleros el 10 de enero de 2026, reafirmando su espíritu comunitario y la defensa de la cultura popular.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Encuentro de Copleros 2025

Encuentro de Copleros 2025

Encuentro de Copleros - Purmamarca

Encuentro de Copleros - Purmamarca

Encuentro de Copleros.

Encuentro de Copleros.

La Comisión Organizadora anunció que el 41° Encuentro de Copleros se llevará a cabo el sábado 10 de enero de 2026, confirmación que vuelve a llenarlo todo de expectativa y alegría.

Este evento, que ya forma parte del corazón cultural de la provincia, reúne voces, tradiciones y miradas que mantienen viva la copla como una de las expresiones más fuertes de nuestra identidad. Año tras año, cientos de copleros y copleras se reúnen para compartir un encuentro que no es competencia, sino comunidad.

Encuentro de Copleros - Purmamarca
Encuentro de Copleros - Purmamarca

Encuentro de Copleros - Purmamarca

Una tradición que cumple 41 años en Purmamarca

Desde la Comisión Organizadora destacaron que este encuentro se sostiene hace más de cuatro décadas gracias al esfuerzo colectivo de toda la comunidad purmamarqueña. No persigue objetivos comerciales ni partidarios: su misión es preservar, rescatar y revalorizar la copla como expresión popular.

A lo largo de sus 41 ediciones, el Encuentro de Copleros demostró que la cultura puede sostenerse sobre los pilares de la solidaridad, la confraternidad y el compromiso comunitario, en una dinámica organizativa que resiste cambios y desafíos sin perder su esencia.

Además, los organizadores resaltaron el apoyo indispensable de instituciones locales como la Municipalidad de Purmamarca, el Club Atlético Santa Rosa de Lima y la Escuela Nº 21 Pedro Goyena, actores clave para que cada edición pueda realizarse.

Encuentro de Copleros.
Encuentro de Copleros.

Encuentro de Copleros.

La copla vuelve a ser el punto de unión entre generaciones, visitantes y locales que encuentran en esta celebración un espacio para reivindicar una cultura viva, que guarda memoria pero también se transforma.

En los próximos días se dará a conocer el Programa Oficial, con todas las actividades previstas, horarios y espacios de encuentro que tendrá esta nueva edición.

¡TENEMOS FECHA! "Ya se acerca, ya se acerca el encuentro de copleros con las flores perfumadas preparemos los sombreros" 10 DE ENERO 2026 - PURMAMARCA ¡TENEMOS FECHA! "Ya se acerca, ya se acerca el encuentro de copleros con las flores perfumadas preparemos los sombreros" 10 DE ENERO 2026 - PURMAMARCA

