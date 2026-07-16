España y Argentina protagonizan una final inédita por el Mundial 2026

España enfrentará a Argentina, en el marco de la final del Mundial, el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York.

El Mundial 2026 llega a su desenlace con un duelo inédito: La Roja y la Albiceleste, campeones vigentes de Europa y Sudamérica, definirán el título. Será la primera vez que ambos se enfrenten en una final mundialista.

El historial refleja una paridad absoluta: 14 enfrentamientos, con seis victorias para cada selección y dos empates. El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta a Inglaterra 1966, cuando Argentina se impuso por 2-1 en la fase de grupos.

España disputará la segunda final de su historia tras una campaña sobresaliente: seis triunfos, un empate, apenas un gol recibido y seis vallas invictas, la mejor marca defensiva del torneo. El conjunto de Luis de la Fuente buscará repetir la consagración conseguida en Sudáfrica 2010 y a 38 encuentros su racha invicta. El control del balón volvió a ser una de sus fortalezas, con Rodri y Pau Cubarsí entre los máximos pasadores del Mundial, mientras que Mikel Oyarzábal lideró el ataque con cinco goles.

Argentina, vigente campeona del mundo, llega con puntaje ideal y el mejor ataque del certamen, con 19 goles convertidos. La selección de Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta estrella, tras las consagraciones de 1978, 1986 y 2022, y convertirse en la tercera en la historia en ganar dos Copas del Mundo consecutivas. Además, acumula 13 partidos invictos en Mundiales y estableció un récord al marcar dos o más goles en 13 encuentros consecutivos.

Como en cada gran cita, Lionel Messi volverá a ocupar el centro de la escena. El capitán argentino disputará su 34.º partido mundialista, ampliando su récord histórico de presencias, y jugará su tercera final de la competencia. En esta edición ya suma ocho goles y cuatro asistencias, acompañado por el gran momento ofensivo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La final también enfrentará dos estilos que marcaron el torneo: España llega respaldada por la defensa más sólida, mientras que Argentina lo hace con el ataque más efectivo. Solo uno levantará la Copa del Mundo y escribirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

Los resultados de España en partidos del Mundial

Fase de Grupos : España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio) Fase de Grupos : España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio) Fase de Grupos : Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio) Dieciseisavos de Final : España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

: España 3 vs Austria 0 (2 de julio) Octavos de Final : Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio) Cuartos de Final : España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio) Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Los resultados de Argentina en partidos del Mundial

Fase de Grupos : Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio) Fase de Grupos : Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio) Fase de Grupos : Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio) Dieciseisavos de Final : Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio) Octavos de Final : Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio) Cuartos de Final : Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio) Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horario España y Argentina, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)