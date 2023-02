Andrea Taboada trató de "violenta y agresiva" a Fernanda Iglesias

La panelista que estaba en su hogar recuperándose de un problema en el ojo respondió a un comentario que le dejó una cibernauta. “¡Horrible, Andrea que pongan en reemplazo tuyo a Fernanda Iglesias, es muy mala persona, no respeta no a un invitado!” , expuso la mujer, y Andrea se vio el pie justo para empezar a despacharse.

“Mañana vuelvo. Estoy con un problema en el ojo izquierdo. Ya pasa, con respecto a esa señora no hago comentarios. ¡Ustedes saben! Gracias. Besos”, respondió. Pero todo no quedó ahí.

Minutos más tarde, Taboada cuestionó duramente a Iglesias, dando a conocer algunos detalles de la periodista no muy agradables, particularmente con algunos de los trabajadores del canal. “Violenta. Agresiva. Cachetadas. Pellizcones. Revolea vasos a compañeros. Tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja”, escribió.

“Revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido. En fin, mucho más”, continuó diciendo. “¡Le deseo que pueda recuperarse!”, escribió enojada contra la panelista con la que vivió más de un enfrentamiento en todo este tiempo que la tuvo como compañera.

“¡Mi deseo es que pueda recuperarse Fernanda Iglesias no la @ porque no la sigo! ¡Besos y le deseo lo mejor! Ya se lo dije a sus amigos. Que la cuiden. Beso”, concluyó Taboada en referencia a su ahora ex compañera.

