Aseguran que Brad Pitt y Emily Ratajkowski están juntos

Según confirman fuentes en exclusiva al sitio Page Six, el actor Brad Pitt y la supermodelo Emily Ratajkowski tuvieron varias citas en los últimos días. Desde hace varios días se especula que el galán eterno de Hollywood, de 58 años, y actriz, de 31, “han estado saliendo en secreto a principios de este mes”.

Page Six no menciona en su artículo en qué ciudad han estado pasando tiempo los dos. Pero parece que Emily no es la única, ya que la fuente dijo que también “se lo ha visto con otras personas” en los últimos meses.

En cuanto a Pitt, una persona ligada a la estrella de Pecados capitales aseguró a esa revista especializada en Hollywood que el actor está pasando “lo mejor de su vida”. “Brad tiene sus películas, tiene Miraval y tiene estas otras pasiones. Él ama la arquitectura y la creatividad. Está viviendo su mejor vida dadas las circunstancias”, añadió.

En agosto, la revista OK también afirmó que Pitt se estaba acercando a Ratajkowski: “Él la invitó a salir y ella dijo que sí. Siempre pensó que Brad era lindo y ¿qué tenía que perder?”.

Los divorcios millonarios de Brad Pitt y Emily Ratajkowski

A principios de septiembre, Ratajkowskipidió el divorcio de su marido Sebastian Bear-McClard tras cuatro años de matrimonio, de acuerdo a los registros judiciales obtenidos por Page Six. Pero los términos del proceso no estarían resolviéndose de manera amigable: la presentación de la modelo fue impugnada por su ex. Ambos ya estaban distanciados desde julio.

Mientras tanto, Pitt está divorciado de Angelina Jolie, pero todavía está en una batalle legal con ella sobre la custodia de sus cuatro hijos menores: Zahara, 17, Shiloh, 16 y los mellizos Vivienne y Knox, 14. Dos de los chicos ya son adultos: Maddox tiene 21 años y Pax 18.

Incluso, a pesar de los dolores de cabeza que tiene por el eterno proceso judicial que tiene con su ex, “Brad cena con sus hijos más chicos cuando todos están en Los Ángeles. Los nenes más grandes ahora, tienen su propia vida y amigos. Todavía tiene una relación bastante buena con ellos”, aseguró una persona cercana al actor a People.