"La verdad es que quiero pasar el momento lo mejor posible, no soy muy adepta del parto respetado ni soy muy mística al respecto. Cuanto menos dolor pase, mejor para mí”, contó la flamante madre en LAM unos días antes de dar a luz.

Días atrás la joven había confesado que estaba “a punto de explotar” y había adelantado que el parto sería natural si todo salía bien.

“Transité el embarazo súper. Obviamente con las cosas básicas. Me agito y esas cosas. Pero no me puedo quejar para nada. Estoy impecable y me siento bárbara”, había dicho.

image.png

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpD-Y5rL2TN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJymaG6uVx4ZCjdNAq9jftkYjVwS2bPMbqRiKnzjSP9MxfCZCLySyhZAZBQg48ZAhGqeMkqyJKx0mW3NuX3ZBGMOv7qqJypzNRIYVg1kfgbBtqoTEnHHZBMwfDPZCpJnZC4Jh4MCLjaV9A7ZBdWktlZAgAH73umZAW45mQZDZD View this post on Instagram A post shared by Nazarena Velez (@nazarenavelez)