miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 12:39
Farándula.

Campi y Mariano Iudica estuvieron a punto de pegarse: los motivos que dio Denise Dumas

La nueva integrante de LAM expuso las razones del conflicto sucedido hace más de diez años entre su marido y quien fuera su colega en el pasado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Denise Dumas confirmó que Campi casi se fue a las manos con Mariano Iúdica y contó los motivos.

Lo que durante años había circulado como un rumor sin confirmar fue finalmente ratificado en LAM por Denise Dumas, reciente panelista del programa conducido por Ángel de Brito. La actriz reveló que su esposo, Martín Campi, casi llegó a los golpes con Mariano Iúdica, con quien ella había trabajado tiempo atrás.

El conflicto surgió cuando De Brito interpeló a su panelista para que explique los motivos por los que terminó con tensiones con Iúdica en Este es el Show. Denise aclaró: “Yo no terminé mal con él. Tuve mis quilombos en el medio, en este es el show, y todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él”.

En ese marco, De Brito le recordó que días atrás Iúdica había visitado el estudio de LAM para desmentir que sus excompañeros de Este es el Show no lo querían. Entonces le preguntó: “Todos ya hablaron, me faltabas. ¿Por qué no lo querías?”.

“Yo nunca tuve una relación muy personal con Mariano. (…) Yo te voy a decir la verdad: Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y en ese remo también, a lo mejor pasaba por encima un montón de cosas, y era acomodar. Yo todo lo que tenía que hablar con él, lo hablé con él. Que me costó, ¿eh?”, expuso Denise.

“¿Es cierto que Campi lo quiso fajar?”, preguntó De Brito, y Dumas lo confirmó. “Por un problema que tuvo conmigo, tuvieron ellos una diferencia. Y todo lo tuvimos que resolver y lo resolvimos en privado. Y después de eso, de acomodar, seguí laburando con Mariano, y laburamos muy bien”, señaló.

“¿Un problema en un camarín? No sexual, aclaro”, recalcó De Brito. “No, sexual. Una discusión que tenía que ver con algo laboral, y lo acomodamos. Por eso digo que hay veces que el plantar y hablar, por eso cada uno tiene su experiencia. Carla, no sé qué es lo que dijo… Tenía que ver más que nada siempre con tema laboral y lo aclaramos”.

“Se lo contaste a tu marido y tu marido se apersonó”, le consultó Pepe Ochoa. “Nos veíamos y entonces fue ‘Che, loco, bájale un poco y acomódame también’”, añadió Denise, que detalló que el conflicto con Iúdica era “la formas de comunicar por ahí”. Sin embargo, eligió no puntualizar en “las formas” del actual conductor de Polémica en el Bar, e incluso resaltó su gran tarea como productor de un programa que tenía una duración de tres horas y “no siempre tenía material”.

