https://twitter.com/CHANOTB/status/1633132582425489408 Se vienen los últimos 3 shows de este ciclo y por mucho tiempo no vuelvo a tocar .



.Este viernes y Sabado en La Plata

Y el 17 de marzo en Lollapalooza!



Los amo — CHANO (@CHANOTB) March 7, 2023

La internación de Chano

El 17 de febrero ingresó al centro de salud bajo un profundo hermetismo. Su estado era reservado y hubo muchas especulaciones al respecto.

“Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró la madre para evitar más rumores de la prensa.

El viernes 24, Chano despertó de su sedación y se dio a conocer la feliz noticia de que ya estaba respirando por sus propios medios. Y a medida que su salud mejoraba, empezaron a circular las dudas y las opiniones respecto a la vuelta a los escenarios.

Al momento de su internación, el músico tenía tres fechas confirmadas, dos en La Plata para este fin de semana y una como parte de la grilla del Festival Lollapalooza. que se realizará del 17 al 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Chano! - Carnavalintro