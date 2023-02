Chano Charpentier sigue internado en estado reservado

La mamá del cantante, quien combate fuertemente por la Ley de Salud Mental, se manifestó por medio de las redes sociales: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro. Cómo siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, escribió.

En 2022, en el Senado, había dicho: “Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”.