Charlotte Canniggia y la trampa que hizo para aprobar en el colegio

La hija del "Pájaro" vivió la mayor parte de su vida en Europa, y ha recibido junto con sus hermanos una educación privilegiada, en una de las instituciones educativas más reconocidas y exigentes. Pero en el ciclo conducido por Marley, recordó su rechazo al estudio en tiempos de secundario, y de esa manera coincidió con su poca predisposición al trabajo, ya que también aseguró que solo le gusta trabajar "cuando le pagan" para poder ir al shopping. “Hoy en día no sé nada de nada, no me pregunten”, expresó la joven.