jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 12:01
Farándula.

Coco Sily se casa en noviembre con Chimi Meza

El comediante impactó a su audiencia al revelar la noticia, la cual desató una ola de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores y amigos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Coco Sily y Chimi Meza sellarán su amor el próximo mes de noviembre.

Coco Sily y Chimi Meza sellarán su amor el próximo mes de noviembre.

El estudio se llenó de entusiasmo cuando Coco Sily anunció de manera directa, durante su programa #CódigoSily en Pop Radio, algo que muchos oyentes no esperaban escuchar tan pronto: “El 16 de noviembre me caso”. Sin titubeos ni rodeos, el actor y conductor eligió este momento para dar a conocer públicamente su compromiso con Chimi Meza.

El anuncio tiene todos los elementos que lo convierten en un hecho memorable: celebridad involucrada, fecha concreta, celebración importante y madrina destacada. Con la energía que caracteriza cada palabra suya, Sily agregó un detalle que despertó sonrisas en el estudio: “La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”.

Coco Sily y la primera imagen compartida con Cinthia Chimi Meza.

Coco Silly y Chimi Meza: una boda con todos los condimentos

La ceremonia promete ser un cúmulo de emociones. Sily anticipó que habrá alguien muy especial para ambos que se encargará de bendecir la unión. “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”, recalcó, dejando en claro que no será un evento común, sino una celebración espectacular.

Respecto al origen de la idea, con su característica simpatía, narró uno de los momentos clave de la organización: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”, contó entre risas, mostrando esa cercanía y naturalidad que lo hace tan entrañable para su público.

La historia de amor entre Coco Sily y Chimi Meza comenzó hace menos de dos años. Fue en octubre de 2023, cuando ella formaba parte del equipo como columnista en la misma emisora en la que él trabajaba. Desde ese primer encuentro, la conexión que surgió se convirtió en una relación que ha ido sumando nuevos capítulos con el tiempo. La diferencia de edades —él con 61 años y ella con 46— nunca representó un inconveniente para ambos.

Coco Sily y Chimi Meza sellarán su amor el próximo mes de noviembre.

Aunque no conviven de manera permanente, disfrutan de los fines de semana juntos y mantienen un vínculo basado en la autonomía, el respeto mutuo y la decisión consciente de recorrer la vida lado a lado cada vez que sus agendas se lo permiten.

Rutina de pareja y emoción de la madrina

El humorista explicó con detalles su rutina de pareja: “Los fines de semana me instalo en su casa del Bajo San Isidro, y es como que te vas a Pinamar: salís a caminar y todo está cerca del río, con unos restaurancitos divinos. Yo vivo en un departamento muy chiquitito pero muy lindo en Núñez, entonces ella viene en la semana y se queda un poquito conmigo”, dejando en claro que no piensa en mudarse juntos.

Tras conocerse la noticia, llegó una reacción muy esperada y llena de emoción: la de Lizy Tagliani. Su mensaje, sencillo pero conmovedor, llegó directo a quienes siguen la historia: “Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”, escribió la artista, asumiendo con orgullo y cariño el rol especial que le tocará en la boda.

Coco Sily anunció su casamiento con Chimi Meza.

¿Se puede imaginar algo más entrañable en una historia donde la complicidad manda? La respuesta no tardó en llegar, cargada de cariño: “Te amamos, madrina”, escribió Chimi, reforzando con palabras el vínculo que une a estas figuras públicas y, al mismo tiempo, incorporando a quienes celebran con ellos este momento de alegría.

Reacciones de los fans y alegría compartida

El impacto de la noticia continuó creciendo. Los seguidores de Coco Sily, que lo acompañan desde hace años y siguen cada paso de sus aventuras en la radio, se sumaron al festejo. Las redes se llenaron de mensajes repletos de afecto y felicitaciones: “¡Esa Chimi es una genia y se merece todo el amor que está siendo correspondido por vos, Coco! Felicidades de corazón”, expresó uno de sus fanáticos, con la sinceridad de quien conoce la historia de cerca, sin filtros ni adornos.

Coco Sily y Chimi Meza.

Otro fan optó por rescatar la nostalgia y el cariño acumulado con el paso del tiempo: “Amé la noticia, se merecen toda la felicidad. Yo te conozco de años en la tele, con mi hijo cuando era chiquito, cinco o seis años, veíamos Compatriotas. Con el tiempo llegaste a la Pop, te fuiste, pero por esas cosas de la vida volviste y soy testigo de tu felicidad”.

De esta manera, entre mensajes emotivos, una madrina orgullosa y la respuesta afectuosa de la pareja que no oculta su cariño, la cuenta regresiva hacia el 16 de noviembre se llena de nuevos motivos de ilusión, alegría y cercanía en cada lugar donde la noticia se hace presente.

