Coti y Cande Tinelli, separados: el motivo

Es que en estos meses de amor fue moneda corriente ver los dulces mensajes en las redes que se enviaban, pero también fueron varias las veces en las que han cortado para luego juntarse y, una vez más, protagonizar nuevamente rumores de separación.

La más reciente tuvo lugar hace unas semanas, cuando los colegas de LAM indicaron que, más allá de que los dos estaban disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este junto a sus respectivas familias, no se los había visto juntos.

“No sé por qué se separaron, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco, a pesar de que ellos siempre me contestan. Ella me dijo solo ‘hola’, pero cuando le pregunté, me dejó de contestar”, manifestó en su momento la periodista Fernanda Iglesias.

A su vez, señalaron que hacía mucho tiempo no se veían en redes fotos en pareja y que, incluso, Coti no presenció la fiesta de Fin de Año de su exsuegro.

Tras evadir las consultas respecto a su separación, se tomó la decisión de confirmar el hecho. Además de confirmar la separación, echó por tierra cualquier duda sobre una futura reconciliación. “Por ahora estamos bien”, dijo. En cuanto a la supuesta infidelidad -se dijo que habría estado con una azafata española-, comentó: “Eso es todo mentira, absolutamente. Todo el mundo sabe que es mentira y ella sabe que no es así”.

Instantes previos a su declaración, Cande Tinelli había hecho una osada producción de fotos, a la que le agregó una referencia al polémico tema que Shakira hizo con Bizarrap, la cual está dedicada a su ex -Gerard Piqué- y a su nueva novia -Clara Chia Martí-, quien supo ser la tercera en discordia en la relación.