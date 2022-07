Danelik Star fue víctima de un robo y lo compartió en sus redes. 

La joven recurrió a sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo que había pasado y contó que “ayer en Santiago del Estero afuera del Hotel Hilton me robaron mi celular, yo salía con una felicidad porque entré a conocer a María Becerra, hicimos mucho contenido, pero cuando salgo había mucha gente y se amontonaron para pedirme fotos (me estaba sacando fotos con todos los seguidores, en ese momento me abrieron la cartera y me sacaron el celular), cuando me doy cuenta ya era tarde”.