Darío Barassi vuelve con un nuevo ciclo en El Trece

Aunque el leitmotiv del ciclo ha sufrido algunas variaciones a lo largo del tiempo, se han mantenido las pruebas de conocimiento y el toque humorístico que brinda la caída del oponente por parte del participante ganador.

De este modo, Barassi regresa a un formato que le permite volver a explorar su estilo de preguntas picantes y respuestas ingeniosas con los concursantes, lo que se convirtió en su seña de identidad en el programa "100 argentinos dicen", lo que le valió la nominación al premio Martin Fierro como revelación de la pantalla chica.

Cómo queda la grilla con el estreno de ¡Ahora caigo!

Por el momento, no habrá muchos cambios en la programación de eltrece, ya que ¡Ahora caigo! ocupará el horario que dejaba libre Canta conmigo ahora, seguido por Telenoche a las 20 horas. A continuación, continuará emitiéndose Los 8 escalones de los tres millones, conducido por Guido Kaczka a partir de las 21:15. Finalmente, a las 22:45 comenzarán los episodios de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza.

Así, con la incorporación de ¡Ahora caigo!, Darío Barassi traerá su característico humor y dinamismo a la programación previa a las noticias. Vale la pena recordar que el conductor y actor también formó parte de los primeros capítulos de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, en el papel del capocómico Ricardo Hills, que tuvo una fuerte disputa con su hermano y se alejó de la obra de teatro de revista que estaban haciendo juntos.

La despedida del conductor de 100 argentinos dicen

A principios de este año, Barassi se ha despidido de 100 argentinos dicen con una dedicatoria muy emotiva. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, manfiestó su amor y agradecimiento para el ciclo. “Me cambiaste la vida”, escribió y continuó: “Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones”. Haciendo un repaso por lo que fue su trayectoria, el conductor resaltó el buen trato del canal.

“Me permitiste conocer gente como los Slapo, Mavira, Nikita... Risa chanchito... Nada, toda la plata, y miles de personajes entrañables más. Me hiciste meme y trending topic. En fin, te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar. Eterno será este programa en mi vida. Eterno su recuerdo y su gente. Todo mi cuerpo está lleno de agradecimiento y emoción”, expresó Barassi y culminó: “Yo solo buscaba entretener y creo que lo logramos. Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró solo. Fue natural y lógico su final. Te abrazo 100 argentinos dicen y vos también me abrazás. Te suelto y vos también me soltás. ¡Vamos siempre por más!”.

A su vez, en la última emisión del programa, Barassi tampoco pudo hacer pasar desapercibida su emoción: “Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones, pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida (...) Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato. Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño”, manifestó.

Después, llamó a todos sus compañeros del ciclo para ponerlos frente a cámara, a los que llamó "Barássitos", en tono jocoso, y como parte de esa gran cantidad de guiños que tenía con el espectador del ciclo. Es que el conductor logró poner su huella en el programa - inspirado en el concurso estadounidense Family Feud, creado por Mark Goodson -, produjo memes en la redes, videos viralizados, y logró conquistar a gran parte de la audiencia.