De Paul acompañó a Tini en un show y se emocionó con un tema

Rodrigo de Paul se emocionó con un canción que Tini Stoessel le dedicó a su ex.

image.png

“Quiero volver” es el nombre de la canción creada por la talentosa artista de Argentina, la cual alcanzó gran popularidad gracias a su colaboración con Sebastián Yatra, su ex pareja. En uno de los fragmentos de la letra, se expresa: “Aunque yo no quiera alejarme, solo tú me sabes encender. Yo solo quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer”.