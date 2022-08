En el video se ve una sucesión de las imágenes de la historia romántica de los personajes con varios besos apasionados y la canción Me vuelvo loco por vos.

Claramente, los que se volvieron locos fueron los fans, que comenzaron a invadir de comentarios el posteo, hasta que Martínez los limitó. Las observaciones fueron de toda índole, desde un “Me encantaba, la miraba siempre y hacían re linda pareja” hasta “¿Es joda? ¿No tenés vergüenza después de todo lo que pasó?” o “Borralo ya”.

La separación y el mensaje de voz

En 2016, unos meses después de que se separaran había trascendido un mensaje de voz íntimo que Martínez enviaba donde se refería a Lali como "nefasta, despechada, malísima".

El revuelo fue tal que Martínez pidió disculpas a través de Twitter: "Si alguna vez dije algo malo, fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí si, y no pienso esas cosas de nadie. Me puedo equivocar. No me gusta la agresión y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito, no lo pienso. Y me apena que pase esto".

mariano martinez lali Mariano Martínez y Lali, en tiempos de Esperanza mía, donde surgió el amor entre ellos.

Un tiempo después Lali tuiteó una parte de su canción Boomerang, que dice: "Esta vez conmigo no podrás; de tanto hablar ya no recuerdo qué piensas; de criticar hoy se alimenta tu ausencia".

Ahora no hubo ninguna reacción de Lali frente a la publicación "romántica" del actor en Instagram.