Lali Espósito afirmó haber tenido romance con Lola Índigo

Hace unos días, Lali Espósito dio a conocer el tema N5, cuya letra y videoclip generaron revuelo en las redes sociales por sus referencias a una relación lésbica muy subida de tono. Estos elementos fueron los motores iniciales para que en Twitter cobrara cada vez más fuerza el rumor que indica que el último tema de la ex Casi Ángeles estaría dedicada a su colega española Lola Índigo.

La argentina no se había referido a la situación hasta este sábado que lo terminó por confirmar sin vueltas en una nota brindada a colegas de Televida de Mendoza – lugar en el que ofreció un show en el marco de su Disciplina Tour- .

“¿N5 está dedicada a ella o no?”, le consultó la conductora refiriéndose a Índigo. “De cierta manera sí”, contestó Lali sin rodeos, pero entre risas. “Es una historia larga, por eso de cierta manera sí… pero sí”, detalló.

Respecto al tema, su autora manifestó: “Está buenísima, me encanta. Me hace reír y me divierte. Cuando estaba en el estudio trabajando con Maurito y con Tincho, mi productor y con quien escribo, todas las anécdotas, vivencias, lo irónico de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra, así que sí, obviamente tiene que ver un poco con eso”.

Embed

No obstante, las especulaciones de las relaciones amorosas de Lali Espósito no se detienen y ahora también es parte de los rumores Rels B, con quien se la vio recientemente en España. Lo concreto es que actualmente Lali está de vacaciones con amigas en el viejo continente y publicó en su cuenta de Instagram algunos videos y fotos de esta escapada a la que, también, se incorporó el cantante español.

image.png

El grupo etuvo disfrutando de un paseo en yate por el mediterráneo y los dos músicos se vieron muy compinches comentándose las publicaciones de sus cuentas con algunos emojis. “A ver mírame Dani, buenos ojos pipi”, le dice Lali a Rels B en uno de los videos que él subió a su Instagram.