Dolor por la muerte de una de las grandes actrices argentinas de las últimas décadas

La carrera de María Socas

Con una carrera que abarcó cuatro décadas, María dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Participó en icónicas producciones internacionales como The Warrior and the Sorceress (1985), Deathstalker II (1990) y Hollywood Boulevard II (1990). En el ámbito nacional, destacó en películas como No habrá más penas ni olvido (1983), Los chicos de la guerra (1984), Kamchatka (2002) y Las manos (2006). Su último trabajo fue en la inédita La sangre roja (2021).

En televisión, su versatilidad le permitió ser parte de programas emblemáticos como Atreverse (1990-1991), Mujeres asesinas (2006), Amas de casa desesperadas (2006) y El maestro (2017). También brilló en unitarios como Tiempo final y Hermanos y detectives.

En teatro, María fue una actriz consagrada, participando en obras aclamadas como Brujas (2018-2019), El secreto de la vida (2014-2015), Platonov (2003), y Amanda y Eduardo (2001). Su capacidad de transformarse y explorar distintos géneros dramáticos la convirtió en una intérprete única.

La actriz será recordada no solo por su talento, sino también por su calidez y generosidad con sus colegas. Su carrera, que trascendió fronteras, marcó un antes y un después en el cine, la televisión y el teatro argentinos.