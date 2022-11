El divorcio de Wanda e Icardi: Ana Rosenfeld brindó más detalles

En esta línea, sumó: "Él quiere recuperarla, me parece muy bien que la quiera recuperar porque es un minon. Cada uno recupera a la persona amada de la manera que puede". En cuanto al tema L-Gante, marcó: "Son amigos, se llevan bien, cada uno va a decir del otro cuando lo tenga que decir".

"Por ahora hay una separación, no un divorcio. Wanda alquiló el departamento donde va a vivir en Turquía una vez que vuelva de Londres, va a ser en la misma torre que vive Mauro. Wanda sigue siendo la representante de Mauro, ella sigue cobrando aún desde que él se vendió al Inter", concluyó.

Cuando se dio a conocer el divorcio, Ana Rosenfeld indicó que la división de bienes pactada por el ex matrimonio fue de la siguiente manera: "Las propiedades le quedaron a Wanda, algunas, y efectivo, y otro tanto le quedó al señor Mauro Icardi. Cada uno administra su patrimonio, ellos firmaron eso el año pasado".

Cora de Barbiera, por su lado, le preguntó: "¿A Wanda o acordaron las dos partes tanto Mauro como Wanda, que queden en un futuro a nombre de sus hijas?", a lo que ella respondió: "No, No. A nombre de ellos cada uno. Hay algunas otras cuestiones que si están incorporados los hijos pero no estoy autorizada para hablar de eso", culminó.