Wanda Nara confirmó que está separada de Mauro Icardi

Ante la viralización de estas historias y la contradicción que generaban, la gente empezó a comentar en redes sociales y hacer memes.

Fue la propia Wanda quien decidió aclarar la situación: "Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no sólo por mí, sino también por nuestros hijos", indicó.

El futbolista, por su lado, sólo borró todas las historias y no volvió a comentar.

¿Cómo seguirá?