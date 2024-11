El duro mensaje del mánager de Franco Colapinto tras su vínculo con la China Suarez

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Qué dijo el mánager de Franco Colapinto

"Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo", comenzó el mensaje de Campbell-Walter, quien no especificó en ese momento qué situación particular lo había llevado a escribir estas palabras. Sin embargo, dejó en claro que no toleraría más comentarios al respecto. “Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después”, enfatizó.