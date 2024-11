Ralf Schumacher afirmó que Franco Colapinto será piloto de Red Bull en 2025. 

Ralf Schumacher, el hermano de Michael dejó atrás su enojo con Williams por no elegir a su sobrino, Mick, y elogió a Franco Colapinto y aseguró que el joven será parte de Red Bull en la próxima temporada de la Fórmula 1. Los detalles, en la nota.

image.png

Es que a pocas carreras del final de la temporada en la máxima categoría del automovilismo, el joven todavía no sabe si tendrá o no butaca asegurada en 2025 a pesar de su potencial. Lo cierto es que hubo intereses por parte de Red Bull y Alpine, pero todavía no se concretó y continúa la espera de qué sucederá.