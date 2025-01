El exabrupto de Daniel Osvaldo contra Jimena Barón que causó indignación en la redes. 

Daniel Osvaldo vuelve a ser noticia por un nuevo escándalo . El ex futbolista devenido a cantante, lanzó un tremendo exabrupto contra Jimena Barón , su ex y madre de su hijo menor, quien espera su segundo bebé.

Desbordado, Daniel Osvaldo escribió en sus historias de Instagram , luego de compartir muchas fotos de su cumpleaños: " Tenés que ser muy conchuda para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños. ¡Bien conchuda! ¡La madre ejemplar!" , tiró sin ponerse colorado, el exfutbolista, además de añadir el emoji de un F*ck You .

En Twitter explotó inmediatamente al trascender el mensaje, ya que todos recordaron los escándalos entre Barón y Osvaldo porque el ex deportista no se hacía ni hace cargo de su hijo.

“Si tu hijo no se acuerda que día cumplís años me parece que es tu culpa loko”, “el hijo ya es bastante grande para saber de su cumpleaños, muy bien las cosas no habrá hecho como padre”, “Momo se va con los amigos, tiene celu, va a comprar solo, es súper independiente, si no lo llamo es porq no quiso, debe doler aún más, “la de decirle al hijo que lo pasa a buscar para celebrar su cumpleaños con él no se la enseñaron o qué?" fueron algunos de los mensajes en Twitter

Daniel Osvaldo tiene también dos hijas - Victoria y María Helena- con la italiana Elena Braccini y un hijo varón - Gianluca- con Ana Oertlinger, con quien terminó también de mala manera el vínculo, por lo que la ira de él también podría ser dirigida hacia ella.

Jimena Barón mostró el sorpresivo cambio que vive durante el embarazo

Jimena Barón suele ser muy activa en sus redes sociales y, desde que anunció su embarazo, comparte las distintas etapas que transita y los cambios que está viviendo.

image.png

A través de sus historias de Instagram, la cantante contó que su ropa comenzó a incomodarla: “Se me está complicando con el tema de la ropa, en mis pantalones hago un bollo con el elástico ahí abajo, pasa que el pibe a esta altura del embarazo está acá abajo”.

Y agregó con humor: “Me molesta todo, hasta la bombacha me molesta a la noche. Voy a caer en las compras de ropa maternal”.

En otro video, La Cobra enfocó en una de sus piernas y reveló que “a mí se me hace como una capa de molleja en el cuerpo. No me quejo, me siento bárbara, me veo bien, pero hay como una textura medio mollejona”.

Y agregó que “en mi mente digo que el cuerpo acumula la grasa para el bebito, para la teta y con eso me conformo, pero hay ya unas mollejas, como una cosa medio irregular”.