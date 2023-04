El fallido de Sofía "Jujuy" Jiménez que enojó a El Polaco

El nuevo programa de streaming que va por República Z, tuvo una situación tan particular como hilarante. Mientras debatían sobre religiones y energía con Eleonora La Beba Pérez Caressi y Agustín Battioni, Sofia Jujuy Jiménez cometió un fallido que el cumbiero no dejó pasar.

“Escuchen, lo voy a hacer el 5 del 5 porque es un día energético, noche de Luna Llena”, explicó Sofía. El Polaco y le preguntó si era budista. “No me considero budista pero sí me encanta todo lo que es la espiritualidad , lo que son las meditaciones, me encanta conectar con eso”, explicó.

Y agregó: “Yo me lo imagino al Pelado meditando, ¿se lo imaginan al Pelado meditando?”, dijo refiriéndose al Polaco en una clara confusión de nombres, sobre todo por la relación que unió a la modelo y conductora con Guillermo López, más conocido como El Pelado.

Sofía Jujuy Jiménez y El Polaco Sofía "Jujuy" Jiménez y El Polaco

Tras las risas, llegaron los comentarios y las burlas. Jujuy se tapó la boca y se levantó de su asiento haciendo como que abandonaba el estudio mientras sonaba el tema “chau, chau adiós”, mientras El Polaco decidio hablar.

“Abandona el barco...”, dijo entre risas y molesto porque no tenía claro si lo había lo tratado de Pelado. Sofía se quejó ante el cantante porque se llama Polaco y suena como Pelado, algo que la hizo confundir. ”Pero no es Polaco Pelado...”, le aclaró indignado Ezequiel Cwirkaluk.

Para colmo se escuchaba el tema de Los Fabuloso Cadillacs que dice “Pelado, sé sos un pelado botón”, de Los Fabulosos Cadillacs. Luego Sofía regresó con gestos hacia sus compañeros y se llevó el dedo a los labios diciendo: “escuchen, escuchen, les mando besitos”.

Una relación de años

Hace tiempo Sofía habló sobre su separación con el Pelado López, aseguró que después de la ruptura con el conductor no volvieron a hablar. “Me fui de esa historia después de haber intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo... Me fui en buenos términos. Es triste, pero hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”.

“Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”, declaró totalmente sincera. Comparando su relación con López y Juan Martín del Potro, la jujeña manifestó que “fueron distintas cosas. Con Juan hay buena onda. Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille”.