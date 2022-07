Si bien esta información no fue confirmada por la producción de El Hotel de los Famosos, la cuenta de “Mundo Espectáculos” lo da por seguro, pero lo anuncia como convocados, por lo que resta esperar si, finalmente, las personalidades acordarán las condiciones impuestas en el contrato y lo sellen con su correspondiente firma, con la necesaria confirmación de la segunda temporada del reality, que tampoco fue anunciada.

image.png El Burrito Ortega podría estar en El Hotel de los Famosos 2

Entre Locho Loccisano y Walter Queijeiro, saldrá el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos

El viernes tuvo lugar el último laberinto en El Hotel de los Famosos, donde se enfrentaron Lucas Locho Loccisano y Walter Queijero. Durante el desafío el animador sintió una molestia en el pie izquierdo, que cada vez se hacía más punzante.

Después de escuchar la definición de quién fue el que tuvo el mejor tiempo, el participante tuvo que ser trasladado en ambulancia para hacerse una radiografía. La mala racha continuó en el Todos contra Todos, donde Lissa Vera lo sorprendió con un polémico voto.

“Cinco laberintos hice, ¿quién lo iba a cerrar si no era yo?”, bromeó Locho detrás de cámaras, haciendo referencia a todas las veces que el grupo autodenominado La Familia lo nominó para dejarlo a un paso de la temida H. El periodista deportivo pudo cumplir con todas las instancias de la prueba, y luego hizo lo propio el ex Combate. “Estoy deseando parar porque sé que algo tengo, me duele mucho el pie”, confesó en el backstage, justo antes de finalizar.

Leandro El Chino Leunis les informó que Queijeiro obtuvo el peor tiempo, y eso lo convirtió en el primer duelista.

