El mensaje de Cacho Deicas explicando porqué se va de Los Palmeras y expuso la interna

El propio cantante reconoció que el apoyo y los mensajes de afecto recibidos a través de las redes sociales fueron clave para su recuperación. “Hola amigos, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, manifestó en su primer mensaje.

Los Palmeras cuando se presentaban unidos.

En su mensaje, Cacho Deicas respondió a las frecuentes preguntas sobre su ausencia y explicó que en mayo, con la aprobación de sus médicos, se presentó a un ensayo en los estudios de la productora con la intención de reincorporarse al grupo para un concierto previsto en el Movistar Arena. No obstante, solo el representante Adrián Forni asistió a esa práctica, dejando en evidencia la falta de apoyo del resto de los miembros.

"Una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo"

Además, Deicas relató que le impusieron una serie de condiciones para su regreso, las cuales, según sus palabras, eran incompatibles con su proceso de rehabilitación. “Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, reveló en el comunicado.

La situación empeoró cuando, luego de rechazar esas exigencias, Cacho Deicas recibió una notificación formal a través de una carta documento. En ese documento se le comunicaba sobre la solicitud de disolución presentada por Marcos Camino, alegando que el cantante no estaba en condiciones de cumplir con los compromisos de los shows ni de asistir a las labores habituales.

Esta medida tomó por sorpresa a Deicas, quien aseguró que en múltiples ocasiones habían conversado sobre su reincorporación. “Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida, pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, manifestó, poniendo de manifiesto las profundas discrepancias internas dentro de la banda.

El mensaje final de Cacho Deicas estuvo cargado de agradecimiento hacia sus fans y una promesa de pronto regreso: “Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”.

"Sin Cacho, no hay Palmeras"

La publicación rápidamente recibió cientos de palabras de ánimo. Entre los comentarios más resonantes se podían leer frases como: “Sin Cacho, no hay Palmeras”, “Usted es patrimonio de los argentinos. Si hay gente que no lo entiende, que se maneje. Primero su salud”, y “Cacho, vos te pones con un tarro y dos guitarras y sos el alma de la fiesta. No necesitás de Los Palmeras, porque Los Palmeras sos vos”. Estas manifestaciones evidenciaron la repercusión de la noticia entre el público y el reconocimiento hacia la carrera del artista.

La situación entre Cacho Deicas y Los Palmeras ha captado la atención de los medios en los últimos meses. En reportes previos, se mencionaron intentos de acercamiento entre el cantante y Marcos Camino, otro integrante histórico del conjunto. Sin embargo, el reciente comunicado dejó claro que las discrepancias siguen vigentes y que la vuelta de Cacho Deicas no está condicionada por su salud, sino por desacuerdos internos y exigencias que él considera inaceptables.

La ausencia de Cacho Deicas generó una ola de apoyo de los fanáticos y reavivó el debate sobre la salud y las condiciones laborales en la música.

Este caso también resaltó el papel fundamental de las redes sociales como un puente directo entre los artistas y sus seguidores. Cacho Deicas eligió Instagram para exponer su versión y expresar su gratitud por el respaldo recibido, brindando a sus fans una explicación directa sobre su ausencia. La respuesta rápida y masiva a su publicación reflejó la fuerte conexión que mantiene con su público.

Por ahora, Los Palmeras siguen adelante con sus conciertos y proyectos, aunque la falta de Cacho Deicas marca una modificación importante en el grupo. El destino del vocalista y la chance de que vuelva a reunirse con la banda todavía es incierto. Sin embargo, quedó patente el apoyo firme de sus fanáticos, que ven a Cacho Deicas como una pieza fundamental dentro del legado de la cumbia argentina.