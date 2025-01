Preocupación por la salud de Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras ¿Qué le pasó?

Cacho Deica, cantante de Los Palmeras. Cacho Deica, cantante de Los Palmeras.

Un antecedente que marcó su vida

El cantante había revelado hace tiempo que en 1998 sufrió un episodio similar. “Estaba en mi habitación viendo un partido cuando mi esposa me llamó para tomar unos mates. Quise levantarme y las piernas no me respondieron. Ni las manos, ni la boca. Es algo horrible, no tenés control sobre tu cuerpo y no podés hablar. Es como si todo se apagara”, relató en una entrevista.

El episodio de aquel entonces significó un antes y un después en su vida, ya que desde ese momento adoptó hábitos más cuidadosos en cuanto a su salud.