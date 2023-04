El nuevo tema de Rusherking, ¿Con indirectas a la China Suárez?

A comienzos de este mes, la relación entre la China Suárez y Rusherking llegó a su fin . Durante la separación, surgieron especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de la actriz con el rapero Trueno , quien es colega de su ex pareja. Sin embargo, no hubo confirmación oficial de estas suposiciones.

A medida que pasaron los días, tanto la China Suárez como Rusherking optaron por guardar silencio y no hacer comentarios adicionales sobre su separación . Sin embargo, durante la noche del jueves, el cantante publicó un llamativo avance de su próxima canción, "Intensidad", en su cuenta de TikTok. La letra de la canción incluye algunas indirectas que parecen estar dirigidas hacia su ex novia, lo que ha generado cierto revuelo en las redes sociales.

Durante una presentación en vivo, Thomas Tobar, cuyo nombre real es el mismo, compartió un fragmento adicional de su canción: "Anoche salí y bebí para tratar de olvidarte, te escribí un mensaje, pero sé que no me responderás".

Mientras hacía playback, Thomas Tobar, así es el nombre real del artista, publicó otra parte del tema: “Anoche salí y tomé para olvidar, y te escribí, sí, pero no vas a contestarme”.

image.png

“Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más. Me pregunto dónde estás y si piensas regresar”, concluye la última estrofa del tema que suene en el clip donde se lo puede ver envuelto en su tristeza, sentado en el piso y vistiendo un buzo con capucha.

Casi a la misma vez que dio a conocer “Intensidad” en TikTok, el artista urbano publicó un mensaje en Twitter que fue en la misma línea que el mensaje de su canción. “No estoy triste. Me entro un pedazo de vidrio en el ojo”, escribió.

image.png

“Tus fans te lo sacamos el vidrio de donde sea para que estés bien”, “Thomi ánimo, tú eres el mejor, te quiero”, “Sabés que para cualquier cosa acá nos tenés, te amo”, “No mi rey, arriba que se te cae la corona” y “No me hagas llorar” fueron algunos de los comentarios que recibió Rusherking por parte de sus fanáticos.

Rusherking y una foto con la actual Miss Uruguay ¿Romance en puerta?

Después de enfrentar rumores sobre una posible reconciliación con la China Suárez, Rusherking fue relacionado con un presunto romance con Tatiana Luna, quien se hizo conocida por ganar el título de Miss Mundo Uruguay en el año 2023.

“Simplemente era fanática de su música, me parecía interesante como artista, pensé que estaría bueno sacarme una foto y eso es todo. Nunca tuve intención amorosa ni tengo”, indicó ella luego de la gran repercusión que prdujo la foto. También puntualizó que no está de novia y que acabó una relación amorosa recientemente.

Cuando un seguidor le señaló que haría linda pareja con Rusher, Luna expresó que no está de novia con nadie. “Me gustaba su música, me parecía interesante y le pedí una foto”, aseguró en referencia a la imagen que mostraron en Socios del Espectáculo (eltrece) donde se la pudo ver junto a Rusher muy cerca.

image.png

“Ahí está como cuchicheándole. Este es Rusher, el del bucito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana”, detalló Lussich respecto a la instantánea publicada por la modelo en su cuenta de Instagram.

Tras aclarar que no sale con el cantante, la modelo habló sobre los rumores que habló con la China Suárez: “No es verdad. No le hablé ni me habló. No hay por qué, fue todo un mal entendido”.