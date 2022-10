El último recital de Elton John podrá verse por streaming. 

El show se da en el marco de su extensísima gira de despedida de los escenarios, anunciada por el artista en 2018 no como un alejamiento de su actividad sino de los shows, para dedicar más tiempo a su familia.

El concierto servirá como prólogo para el estreno en 2023 del documental “Goodbye Yellow Brick Road”, filme sobre la obra del músico y su tour despedida. Tiene como directores al nominado al Oscar RJ Cutler y a David Furnish, también esposo del protagonista.

La cinta revelará imágenes y videos inéditos de ensayos y shows de Elton John, así como material de archivo personal y entrevistas exclusivas. Entre otros temas y etapas de su trayectoria hará hincapié en los primeros cinco años de su carrera desde sus inicios en 1970, una época de intensidad y éxito absoluto en la que lanzó diez álbumes de los cuales siete se posicionaron en el primer puesto de las listas Billboard.

La plataforma comunicó que la transmisión comenzará con el Countdown to Elton Live a partir de las 23:30 (hora Argentina). La transmisión durará tres horas en las que el músico tocará sus clásicos. Según el comunicado de Disney+, el concierto también tendrá varios artistas invitados que todavía no fueron anunciados, pero que participarán de este histórico recital.

“Me emociona celebrar esta noche especial con el mundo entero. Espero que todos sientan el poder y la alegría de actuar en un escenario tan icónico como ese, como lo hice hace casi 50 años”, señaló Elton John sobre el encuentro que reunirá a más de 50 mil fans de forma presencial.

La trayectoria de Elton John

El célebre músico británico, solo en las listas de éxitos del Reino Unido y de Estados Unidos, tiene un disco de diamante, 32 de platino o multiplatino y 21 de oro, así como más de 70 grandes éxitos ubicados en la lista Top 40. Vendió más de 300 millones de discos en más de 50 años de carrera, con 32 álbumes de estudio.

Elton John ganó dos premios Oscar, por la Mejor canción original: en 1995 (Can you feel the love tonight) y en 2020 (I'm Gonna Love Me again). Y estuvo nominado en otras dos, entre ellas por la canción Hakuna Matata, de la película “El rey león”. También, ganó dos veces los Globos de Oro, otros dos premios Tony y se llevó en cinco oportunidades los Emmy.