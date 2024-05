Emanero llega a Jujuy con su show por primera vez

El artista que viene con un fuerte ascenso musical, anunció su "Tour 2024" el pasado 23 de abril a través de sus redes sociales, donde no solo cuenta con presentación en la provincia de Jujuy, sino también en Córdoba (Villa María, Río Cuarto, Córdoba Capital), Tucumán, Salta, Buenos Aires, Neuquén, y en Montevideo del país vecino de Uruguay.

Su carrera

Emanero (Federico Giannoni) es un rapero que comenzó su carrera a los 17 años, en el año 2003. Su álbum debut se conoce en 2006 bajo el título “Bienvenidos a Mi Mundo”. Su estilo está basado en la realidad social y personal, escribiendo canciones tal como las ve, sin rodeos y sin códigos complicados, lo que hace que el público entienda rápidamente su mensaje.

Él también compone sus instrumentales y comandó todas las grabaciones y decisiones sobre sus temas, poniéndole al disco su sello personal. Este álbum le valió el esponsoreo de varias marcas importantes de indumentaria.

El 27 de mayo de 2022 estrena el single y videoclip "bandido2 junto a FMK y Rusherking y Estani. En septiembre publica el tema y videoclip "No me digas que no" junto a Karina. El 5 de julio de 2023 lanza el tema y videoclip "Atorrante" junto a Ulises Bueno, Los Palmeras y Migrantes.

El 24 de octubre se estrena el tema "Adicto" junto a La Konga y Antonio Rios. El 19 de diciembre editan nuevamente con losmismos artistas invitados en un show en vivo en el Estadio Uno. El 7 de febrero de 2024 se lanza el single "ADN" de Ruggero en el que colabora.

El 15 de febrero de 2024 lanza "Fama de diabla", una colaboración con David Bisbal y La Konga. El 27 de febrero lanza el single y videoclip de "A puro dolor" en el que participan Angel Lopez y Rusherking.