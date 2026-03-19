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19 de marzo de 2026 - 17:31
Espectáculos.

Internaron en Buenos Aires a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, a días de los shows

El músico de AC/DC Stevie Young permanece hospitalizado en Buenos Aires y esperan que pueda tocar en el estadio de River Plate.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Stevie Young, guitarrista de AC/DC.

Stevie Young, guitarrista de AC/DC.

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De acuerdo con la agencia Reuters, desde la banda señalaron que, al llegar a Buenos Aires, Young no se sentía bien y por eso fue sometido a una serie completa de pruebas médicas. El vocero aseguró además que el guitarrista “está bien” y que espera subirse al escenario el próximo lunes.

Qué se sabe sobre su internación

Stevie Young tiene 69 años y actualmente ocupa el lugar de guitarrista rítmico de AC/DC, puesto que asumió de manera estable en 2014 tras la salida de Malcolm Young por problemas de salud. Su internación generó preocupación entre los fanáticos, ya que se produjo en la previa de una serie de recitales muy esperados en la Argentina.

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AC/DC.

AC/DC.

Según publicó Infobae, el músico estaría internado en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires. Ese dato no fue confirmado en el despacho de Reuters, que solo indicó que permanece en un hospital local bajo observación y estudios.

AC/DC vuelve a River después de años

AC/DC tiene previstos tres shows en el estadio River Plate como parte de su gira Power Up Tour: el 23, 27 y 31 de marzo de 2026. Reuters indicó que las presentaciones siguen en agenda y que, por el momento, Young mantiene la expectativa de poder participar.

La banda había llegado a Buenos Aires este miércoles después de presentarse en Santiago de Chile, en el tramo sudamericano de la gira. El regreso a la Argentina marca una nueva visita del grupo a uno de los escenarios más emblemáticos para su historia con el público local.

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