La vida de Emanuel Noir se hizo muy tenida en cuenta por la gente y más el año pasado, pero no solamente por sus grandes hits musicales que la vienen rompiendo, sino también por sus cuestiones personales: peleas, rupturas amorosas, nuevos amores y algo que siempre publica en sus redes sociales, el amor por su familia.

Hoy, Julieta y Emanuel tienen una relación cordial, por sus pequeñas, y él ya emprendió una nueva relación. La ex pareja del intérprete es una modelo que es muy famosa mediante las redes sociales. En su cuenta de Instagram, profesaban el amor que se tenían, sin embargo, al terminar, borraron las fotos en las que salían juntos. Ella tiene 27 años de edad, y cuenta con más de 110.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

emanuel noir hijas.jpg Emanuel Noir y sus hijas.

¿Por que Emanuel Noir y Julieta Farías terminaron?

En declaraciones para Córdoba a la Siesta, Julieta Farías comentó: "Decidimos cada uno hacer nuestro camino", y aclaró en su momento: "Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar de él porque nos separamos. Claramente, él va a salir a hacerse la víctima".

Sobre el motivo de su separación, Julieta Farías contó sobre una supuesta infidelidad del cantante: "Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso". y agregó: "Llega un momento que dije: ‘yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí por más enamorada que estuve de él’. Era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa".

Embed - Ke Personajes - Emma (Video Oficial)