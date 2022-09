Flor Bertotti dijo por qué rechazó hacer la 3° temporada de Floricienta

image.png

"Cris quería hacer la tercera temporada. El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado", comentó Florencia Bertotti.