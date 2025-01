Fuerte escándalo en Los Palmeras: apuntan contra un integrante de la banda

Qué pasó entre los integrantes de Los Palmeras

Las redes sociales se vieron envueltas en un escándalo cuando el hijo de Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, publicó un extenso descargo en video respondiendo las acusaciones contra su padre. Aseguró que la familia "en ningún momento lo mantuvo incomunicado" y sentenció que, después de que Cacho sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), su compañero en el grupo Marcos Camino "no estuvo tan al tanto de la salud" de su padre "porque no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber".