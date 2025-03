Fuerte mensaje de Lali Espósito tras la polémica con Eial Moldavsky

Sin embargo, lo más controversial llegó al final. Con una declaración tajante, Lali pareció lanzar una crítica directa al universo del streaming y las plataformas sociales. "Ojalá vibren muy de verdad. De VERDAD. Verdad. Y cuando digo de verdad me refiero a ESO que las redes no pueden ni podrán describir jamás".

El descargo de Galia Moldavsky tras la circulación de un viejo video.

Al final, una seguidora le pidió un avance de su nuevo disco, y ella contestó con una afirmación que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia el escándalo. "Si no me da gracia ya no me río", tiró Lali.

En medio del revuelo que surgió después de que Eial Moldavsky insinuara haber tenido un posible romance con Lali Espósito, circuló un video contundente en el que se ve a Galia, la hermana del filósofo, comentando sobre la vida privada de la cantante. Debido a que la joven acabó, indirectamente, en el centro de la polémica, decidió emitir un corto mensaje a través de sus redes sociales.

Por medio de su perfil en X, la periodista explicó que se trataba de un fragmento antiguo, descontextualizado, que habían empleado en su contra. “Siempre me dicen que no tuitee en estos casos, pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa viejo en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no y yo la di como un ejemplo de los que no", comenzó su descargo.

El escándalo que se desató luego de que Eial Moldavsky diera a entender que habría tenido un supuesto affaire con Lali Espósito.

Y siguió: “Estaba literalmente reivindicándola. Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho, la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro”.

En ese contexto, expresó su cariño hacia la artista de “Disciplina”. “Y tuiteo esto solo porque me angustia la idea de que alguien piense que yo no la amo a Lali porque la amo profundamente, con el fanatismo de una quinceañera. Es mi ídola desde que soy chica y nunca pensé que lo iba a tener que aclarar”.