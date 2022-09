Gerard Piqué envió un durísimo contrataque a Shakira

Shakira perdió la batalla contra Gerard Piqué y no podrá mudarse a Miami con sus dos hijos. Aunque en varias ocasiones le repitió que necesita llevárselos porque están siendo acosados por la prensa, el futbolista no quiere dar el brazo a torcer.

Luego de la última reunión, la cantante le habría realizado una gran oferta económica a su ex para que accediera a firmar los permisos de viaje, sin embargo, él decidió rechazar los 2 millones de dólares que iba a usar para saldar parte de una deuda, lo que confirma que Sasha y Milán continuarán en Barcelona, al menos hasta que terminen la escuela primaria.

Shakira Shakira tuvo dos hijos con Gerard Piqué. (Foto: instagram/shakira)

En la última reunión que tuvieron, Piqué se levantó enojado y le remarcó a Shakira que ella no puede comprar todo con dinero por el solo hecho de ser millonaria. Su prioridad son los nenes, y quiere disfrutarlos todo el tiempo posible, aunque ahora vivan en casas separadas. A ella no le quedó más opción que aceptar la realidad, pero sufre por no poder brindarles una mejor calidad de vida a los chicos.

La cantante expresó que hace todo lo posible para que Milán y Sasha transiten este momento con el apoyo necesario, pero que no es tarea fácil. “No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, señaló.