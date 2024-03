Gianinna Maradona contó que tiene dengue y cómo lo transita. 

La hija del Diez relató que “dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir. ¡Literal!. La pasé muy mal, fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, ojos, todo junto...”.

“Dije: ‘¿Y ahora qué carajo?’. ‘¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed?’. Este es mi miedo hace 15 años creo”, confesó.

Y continuó “puedo abrir los ojos sin que me duelen, estoy sin fiebre desde ayer, pero brotada a otro nivel que me quiero arrancar la piel. Lu y Cari, inolvidable lo que hicieron por mí y por mi hijo todos estos días. ¡Gracias por tanto! Mi equipo del amor, qué lindo tenernos. ¡Las amo!”.

Por último, Gianinna manifestó que “gracias por sus mensajes. No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”.

Dengue: se triplicaron los casos en la región y hay más de 1000 muertos

Los casos de dengue en lo que va del 2024 se triplicaron el número detectado para igual periodo del año pasado, al superar los 3,5 millones de contagios y 1.000 muertes, dijo este jueves el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

El organismo regional de la Organización Mundial de la Salud dijo que el aumento de casos en América está liderado por Brasil, Argentina y Paraguay.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, convocó ayer miércoles a los titulares de las carteras de Salud de las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de analizar los principales desafíos de la agenda sanitaria, sobre todo el récord de casos de dengue, sobre lo cual coincidieron en que aún se desconoce el grado de eficacia de la vacuna.

En lo que refiere al dengue, se está alcanzando cifras récord en el país, que ya superaron la cantidad de casos de todo el año pasado, con 151.310 afectados y 106 muertes confirmadas.

“Estamos absolutamente abiertos a escucharlos a todos y a que definamos una agenda prioritaria", sostuvo Russo al iniciar el encuentro.