Hubo fulminante un rato antes de la gala de eliminación

Antes de que el conductor del programa, Santiago del Moro anuncie a los nuevos nominados, hizo el anuncio sobre que se había hecho una fulminante.

Un rato antes, se la había visto a Julieta Poggio entrar al confesionario y pedir hacer la nominación que lleva directamente a placa a algún participante. Si bien se puede utilizar solo una vez en todo el juego, la joven de Villa Devoto tuvo sus razones. “La nomino a Camila porque no me cierra su juego y porque ya me avisaron de afuera que me había traicionado. Una vez está bien, pero ya dos veces que me lo digan, no”, afirmó Julieta.

Así las cosas, cuando el conductor entró al reality para anunciarles esta noticia, todos quedaron perplejos y comenzaron a elucubrar quién habría sido el valiente que se animó a hacer la primera nominación fulminante de Gran Hermano.