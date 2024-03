Gran Hermano: sorpresa en la última gala de eliminación

Catalina fue la siguiente en exponer los motivos por los cuales deseaba continuar en la competencia. “Primero agradecerle a la gente todo lo que me bancó para estar acá de nuevo. Creo que logré muchos de los objetivos que me prometí, y sería más justo que se quede Rosi. Yo estoy muy feliz con todo lo que pasó, pude llegar a conectar más con mis compañeros con los que no había conectado al principio. Y si me voy o me quedo, estoy feliz. Lo dejo en manos de la gente. Simplemente, agradecer y si me voy, que me esperen con un aplauso en la tribuna”.

Gran Hermano tuvo una nueva gala de eliminación.

La jornada concluyó con Rosina obteniendo el 59,2% de los votos, lo que resultó en su salida del reality. Por otro lado, Catalina recibió el 40,8% de los votos. Tras conocer los resultados, la concursante uruguaya abandonó la competencia y se despidió de sus compañeros. “Los amo a todos”, manifestó a la vez que le daba un abrazo a Zoe. La participante quedó en shock por la decisión del público y no pudo evitar llorar.

Quiénes siguen la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el realityson: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Paloma Méndez, Damian Cesarmorsa, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda.

Manzana es uno de los participantes que sigue en la Casa de Gran Hermano.

Además, los concursantes que han sido expulsados en esta temporada de Gran Hermano son: Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces) y Rosina Beltrán.

Cómo votar en Gran Hermano

El voto del público es de carácter negativo y señala a quién desea que sea eliminado de la casa. Para participar, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “ GH ”.

con la palabra “ ”. Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Emmanuel fue el quinto jugador en ser el menos votado por el público.

Después, llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.