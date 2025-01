Gran Hermano: una eliminación que sorprendió y la pelea que encendió la noche

No obstante, la velada estuvo dominada por intensos conflictos , con Brian y Giuliano como los principales involucrados, ambos presentes en la placa de nominados. Desde su reincorporación al juego, el vendedor ambulante estuvo determinado a vengar su expulsión, que en realidad no ocurrió y regresó una semana después.

En ese instante, el joven proveniente de San Miguel aceptó el desafío, aunque su reacción no fue la más adecuada, llegando incluso a ser reprendido por el conductor. “Él vino a jugar acá las primeras dos semanas. Me parece que se confundió de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco. Así que bueno, que se maneje. Si hay un versus entre nosotros, no tengo drama”, comentó, refiriéndose a la relación que el joven de Santa Fe mantenía con Jenifer Lauría.

Sebastián Bello, más conocido como Bambi, después de quedar eliminado de Gran Hermano.

La advertencia del conductor de Gran Hermano

A Santiago del Moro no le cayó nada bien el comentario, y le hizo saber que lo que estaba diciendo no era apropiado. En ese instante, Giuliano destacó la actitud machista del comentario, y Chiara fue más allá, defendiendo su relación con Nano y mostrando su incomodidad por los comentarios que él le dirigió a la participante, quien podría regresar al programa este martes en sustitución de Andrea Lázaro.

Pocos minutos después, tras la salida de Chiara y Giuliano de la placa de nominados, mientras él aún esperaba el veredicto del público, Brian hizo un reconocimiento de su error. “Quería aprovechar. Yo dije en todos los castings que si me mandaba una cagada no se me caía nada en pedir disculpas. Creo que este es el mejor lugar para hacerlo porque me escuchan todas las personas. Así que pido recontra disculpas si dije algo de la mujer que haya molestado. Mi familia sabe que no soy así, pero sí pareció lo contrario. Pido mil disculpas, no fue mi intención. Así que, eso es también algo que quería destacar. Gracias”, expresó.

Aunque los demás participantes aceptaron sus disculpas, sus palabras no fueron bien recibidas en las redes sociales, donde muchos consideraron que su gesto no fue genuino.

Una de las sorpresas de la noche fue el inesperado orden en que los nominados fueron dejando la placa. Esta estaba integrada por Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Sebastián, Giuliano y Luciano. La primera en festejar fue la joven de Mar del Plata, aspirante a modelo y una de las participantes más controvertidas del reality. "¡Vamoooo'!", exclamó, mientras sus compañeros más cercanos la rodeaban en un abrazo.

Luego fue el turno de la pescadora de La Plata, seguida por Luciana, Chiara, Giuliano y Brian, en ese orden. Al final, quedaron Martina, Bambi y Sopa, pero cuando la modelo platense recibió la noticia de que continuaba en el juego, la competencia se redujo entre el joven influencer mendocino y la licenciada en marketing. Con un grito por su provincia y el apoyo de sus compañeros, Sebastián fue el eliminado, con un 40.6% de los votos positivos frente al 59.4% que obtuvo Sopa.

Nada está dicho aún. Lo negativo de hoy podría convertirse en algo positivo mañana, y tras su salida del juego, Bambi podría regresar. Inmediatamente después de que el presentador revelara el porcentaje con el que fue eliminado, abrió las líneas para encontrar al reemplazo de Andrea, con todos los eliminados participando, él incluido.