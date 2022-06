Habló Facundo Arana tras el escándalo con Romina Gaetani

El escándalo entre Facundo Arana y Romina Gaetani no llegará al terreno judicial.

Facundo Arana decidió salir a expresarse luego de las graves acusaciones que recibió por parte de Romina Gaetani . No detalló el motivo de su silencio de estas semanas, pero en la publicación que subió a su Instagram se refirió a cómo vivió estos días.

“Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas… Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz , aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo”, señaló.

image.png

“Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo… Gracias por todo. A todos”, concluyó el actor.