Isabel Macedo sufrió un accidente en las grabaciones de Margarita: qué le pasó

La madre de Isabelita y Julia confirmó además que por suerte se trató de un golpe, dolor y herida pero que no hay lesión ósea ni de gravedad. La artista reveló que “leí que están todos muy preocupados porque me golpee en los ensayos. Es verdad pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé y me golpee un poco bastante”.

Visiblemente herida, con un corte feo sobre su tabique y con uno de sus ojos en compota, Macedo agregó que “me lastimé bastante. Ahora el golpe está bajando, pero tengo muy hinchado. Me duele, aunque puedo abrir el ojo y puedo ver. No me rompí la nariz, estoy hinchada y adolorida, pero ahí vamos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Ubfal (@lauraubfal)

“Lloré un poco, me angustié, me asusté. Pero agradezco que no haya sido nada grave. Vamos nena. Me aliento sola”, siguió la esposa de Manuel Urtubey desde su casa, donde se recupera con hielo y los mimos y cuidados de su mamá.

“Hubo sangre, gritos y susto”, contaron en las últimas horas en A la tarde, al relatar lo sucedido. “La actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz. Sucedió frente a todo el elenco del spin-off de Floricienta”, indicaron.

image.png

Aunque un médico la revisó de inmediato y descartó fracturas graves, Macedo tuvo que abandonar el ensayo para recuperarse en casa.

Isabel Macedo reveló que fue picada por una araña venenosa

Isabel Macedo sorprendió en su Instagram al compartir que tuvo un desagradable encuentro con la llamada araña de rincón o rinconera, un arácnido conocido por su peligrosidad.

image.png

Con la llegada del verano y a medida las temperaturas se van elevando, los arácnidos comienzan a aparecer en los hogares, y no siempre las precauciones son suficientes para evitar su ingreso. Por ello, Isabel advirtió lo ocurrido compartiendo imágenes de su pierna inflamada y enrojecida. “Miren lo que es esto… ¡El tamaño!”, comentó en el video donde mostró el estado de su piel.

Después, cómo la zona no se deshinchaba y la rojez avanzaba, Macedo comenzó a preocuparse, y consultó a profesionales de la salud al respecto. Luego compartió: “Actualización de la picadura. Al menos ya sé que fue una araña. Ahora les cuento en la próxima historia”.

En otro posteo, la artista señaló que “me dejó todo su veneno, por eso se ve un punto… Parece que es gravísimo, que es una de las especies peores, que van siempre de a dos. Me dijeron que dé vuelta el cuarto, el colchón, saque las sábanas, porque están en el respaldo o ahí. Dimos vuelta todo, tiramos producto para matarlas y estaban las dos enganchadas”.