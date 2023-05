Jorge Rial volvió a la Argentina en un vuelo sanitario

Según lo expresado por el médico de Rial en una nota con colegas de Teleshow, fue el mediático quien le había informado que “se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios” en las arterias del corazón, específicamente, una cinecoronariagrafía. “Estuvo muy grave, pero lo pudo superar”, afirmó Capuya.

image.png

La reflexión de Jorge Rial tras la internación

Siguiendo las palabras de su médico personal, Jorge Rial estuvo virtualmente muerto por unos minutos. Después de esta severa experiencia, el conductor compartió lo vivido. “No tenemos control de absolutamente nada. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado”, dijo el conductor.

image.png

Con el paso del tiempo, Rial volvió a usar sus redes sociales. Y el jueves pasado compartió una foto de un vaso con café desde la habitación de la clínica. “Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”, bromeó en Instagram.

Además, en ese momento Rial habló de su estado de salud e hizo algunos agradecimientos a quienes lo estuvieron cuidando mientras transitaba la internación en Bogotá. “Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”,terminó diciendo.