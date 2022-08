Jorge Rial y Mariana Brey hablaron sobre los rumores de romance. 

Sin filtro Jorge Rial y Mariana Brey se sinceraron sobre las versiones de romance. Twitter

Así, comenzó a correr el rumor de que Rial y Brey estarían iniciando una relación amorosa. La versión se hizo tan grande que los protagonistas se vieron obligados a salir a aclarar la situación en la última emisión de Argenzuela, este lunes.

“¡Qué quilombo que armamos!”, comenzó diciendo Brey, en el ciclo de C5N. Acto seguido, Rial comenzó a explicar lo ocurrido: “Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: ‘¿De qué trabajás?´”.

“Entonces cuando veo la foto le pongo ‘¿de qué trabajás?’ y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!”, exclamó el conductor del ciclo. “Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, sentenció Brey, disolviendo los rumores.

Por su parte, Rial dejó bien en claro que no está buscando comenzar ninguna relación amorosa. “¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!”, sentenció.

Redes sociales El comentario de Jorge Rial a Mariana Brey. Twitter

Romina Pereiro, ex de Jorge Rial, habló sobre la ruptura

En un programa radial, Romina Pereiro contó que “la pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona recontra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”.

La nutricionista además aseguró que “vos no podes salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”.

Pereiro también relató que “creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo”.

