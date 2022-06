Jujuy Jiménez habló de la posibilidad de congelar óvulos

En esta línea, se expresó sobre su situación sentimental y de los inconvenientes que surgen a la hora de querer formar una relación seria: “Todavía no me siento lista del todo como para asumir una relación de noviazgo. A Bauti lo quiero un montón. Yo quiero que la vida me sorprenda".

Por otro lado, más allá de que hoy está soltera y disfrutando de esa soledad con sus amigas, resaltó que no ha descartado por completo la posibilidad de ser madre en unos años: “Está saliendo bastante en las charlas con mis amigas, es muy fuerte el tema de conversación de congelar óvulos, en este momento no me lo imagino, porque entiendo que puedo esperar"

Respecto a este tema, puntualizó: “Años anteriores no pasaba, pero congelar sabemos que está como posibilidad. No quiero buscar forzar una situación. Mi familia me banca a morir en todos los proyectos" y subrayó que muchas mujeres puedan ser madres solteras con todo el orgullo: “Aplaudo fuerte a Juana Repetto, me parece una capa total. Es otro mundo, estamos con la mentalidad mucho más abierta".

Si bien la ex conductora se encuentra pasando un presente tranquilo, se la ve activa en sus redes sociales, en donde publica aspectos de su vida normal y su rutina. A su vez, hace uso de esos espacios para escribir en contra de los prejuicios y concientizar sobre el cuerpo real.

Hace algunos días se filmó en un video en el que comentó algo que le sucedió en relación a su cuerpo y pidió parar “de definirse por lo externo”.

“Anoche llegue a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad Magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio. Feliz, entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes tan autodestructivos”, señaló.

Y terminó explicando el por qué de la publicación: “Por eso me parece TAN injusto que siga sucediendo. Pienso en las mujeres que de repente las agarran más débiles o en esos días que tenemos (mínimo una vez al mes) y digo, ¿por qué? O yo mejor me pregunto, para qué? Y he aquí mi posteo!”.