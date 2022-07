Justin Bieber reanudará su gira tras sufrir parálisis facial. 

“Como probablemente puedan ver en mi rostro, tengo el síndrome de Ramsay Hunt”, dijo Justin a sus fans en el clip que compartió en su Instagram el último 10 de junio. “Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír en este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis total en este lado de mi cara”, añadió señalando el lado derecho de su rostro.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de los próximos shows, obviamente no soy físicamente capaz de hacerlos”, anunció en ese momento, despertando el miedo en sus fanáticos argentinos por la posibilidad de que sus shows platenses puedan ser pospuestos.

Muy pronto Justin Bieber tocará el 10 y 11 de septiembre en La Plata. Twitter

El artista además había aclarado que “esto es bastante serio, como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente este es mi cuerpo diciéndome que me tome un descanso. Espero que entiendan. Usaré este tiempo para descansar, relajarme y volver al 100 por ciento para poder hacer lo que nací para hacer. Pero mientras tanto, tengo que descansar”.

Finalmente, y tras unos cuarenta días de cuidados, Bieber “ya se encuentra apto y bien de salud”, según comunicó a su vez Move Concerts, la empresa que produce los dos conciertos del canadiense programados para septiembre.

Los shows de Justin Bieber en Argentina

De esta manera, Bieber volverá a Argentina luego de una década y en el marco de su gira más ambiciosa hasta el momento, ya que luego de su paso por Latinoamérica tiene contemplados más de 50 shows en Estados Unidos y otros por anunciar en Asia y Medio Oriente. En total, el “Justice World Tour” recorrerá más de 20 países en las, por ahora, 90 fechas anunciadas hasta marzo de 2023.

En el caso de Argentina, Bieber agotó la primera función que anunció para su regreso al país. El concierto pautado para el próximo 10 de septiembre ya no tiene localidades a disposición pero sí quedan tickets para el segundo concierto, que tendrá lugar un día más tarde en el Estadio Único de La Plata.

¿Qué es una parálisis facial?

La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se produce por un fallo en el nervio facial, que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos de la cara.

Se manifiesta clínicamente por la imposibilidad para levantar la ceja, cerrar el ojo, incapacidad para sonreír, alteraciones en el habla. La parálisis se establece en unas pocas horas y puede empeorar en algunas ocasiones durante 24 o máximo 48 horas más.

También se presenta con bastante frecuencia una dificultad para subir la ceja, frente lisa, alteraciones en la respiración nasal, mordida de la mucosa bucal, acumulo de los alimentos en la parte posterior de la boca y caída de la saliva.

Otras causas menos frecuentes de parálisis facial periférica son la inflamación del nervio por el virus varicela zóster, o lesiones en el trayecto del nervio por tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso (neurinoma del acústico), tumores del oído medio o tumores de la parótida.